Regina Elisabetta: il video con l'orso Paddington è virale (Di domenica 5 giugno 2022) Al concerto per il Giubileo di Platino della sovrana, che si è tenuto di fronte a Buckingham Palace, sua maestà non era presente ma ha aperto l'evento con una clip a sorpresa e con un ospite d'eccezione: il personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond. L'articolo proviene da DireDonna.

