Nervi tesi nel governo, Conte sfida Draghi: "Non staremo zitti e buoni". E il M5s rischia tutto a Napoli (Di domenica 5 giugno 2022) Per la maggioranza a guida Mario Draghi sarà una settimana sull'ottovolante. Come ogni campagna elettorale che si rispetti gli ultimi giorni saranno quelli più caldi, e non solo per le temperature africane. Con 978 i Comuni chiamati al voto: 142 oltre i 15 mila abitanti, 26 i capoluoghi di provincia tra cui 4 di Regione (Genova, Catanzaro, L'Aquila e Palermo) e il Parlamento chiuso per permettere a senatori e deputati di sostenere i candidati a sindaco sul territorio, anche i leader viaggeranno in lungo e largo la penisola, tenendosi lontano da Roma. Gli occhi restano, tuttavia, puntati su Giuseppe Conte, stretto tra un fittissimo programma di appuntamenti elettorali e i travagli interni al Movimento 5Stelle. Attesa per martedì 7 giugno la sentenza del tribunale di Napoli, che tornerà ad esprimersi sul voto del nuovo Statuto, ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Per la maggioranza a guida Mariosarà una settimana sull'ottovolante. Come ogni campagna elettorale che si rispetti gli ultimi giorni saranno quelli più caldi, e non solo per le temperature africane. Con 978 i Comuni chiamati al voto: 142 oltre i 15 mila abitanti, 26 i capoluoghi di provincia tra cui 4 di Regione (Genova, Catanzaro, L'Aquila e Palermo) e il Parlamento chiuso per permettere a senatori e deputati di sostenere i candidati a sindaco sul territorio, anche i leader viaggeranno in lungo e largo la penisola, tenendosi lontano da Roma. Gli occhi restano, tuttavia, puntati su Giuseppe, stretto tra un fittissimo programma di appuntamenti elettorali e i travagli interni al Movimento 5Stelle. Attesa per martedì 7 giugno la sentenza del tribunale di, che tornerà ad esprimersi sul voto del nuovo Statuto, ...

Advertising

tempoweb : Nervi tesi nel #governo, #Conte sfida #Draghi: 'Non staremo zitti e buoni'. E il #M5s rischia tutto a #Napoli… - danieIdegas : @umawarner no ok è il caffè che mi rimette in piedi o sarei davvero con i nervi tesi ma sì tendenzialmente resto mo… - LIntelligente : @ziaiaia3 @MonterossoMara Nel tweet ho scritto a volte salva altre distrugge i rapporti Se i nervi sono tesi Se c'… - _Semino_ : @_rik46 Allora sicurante più andremo avanti con la stagione più i nervi saranno tesi. Spero di non vedere ciò che è… - FabiolaGagliano : stamattina a colazione rabbia e nervi tesi -