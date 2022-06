MotoGP GP Catalogna 2022 | Quartararo | “Gara pazzesca | sono felice”

(Di domenica 5 giugno 2022) “molto. Fin dalla partenza mi sentivo bene, il mio obiettivo era quello di essere primo alla prima curva. Non direi di aver controllato, bensì ho spinto fin dall’inizio per vedere come andava la gomma posteriore e, giro dopo giro, ho aumentato il margine”. Queste le parole di Fabio, vincitore del Gran Premio di Catalunya. Il pilota francese ha dominato sul circuito del Montmelò, incrementando il suo vantaggio in classifica generale: “Gare difficili come questa e quella del Mugello mi hanno portato rispettivamente un secondo ed un primo posto, è grandioso. Bellissimo anche vedere questi tifosi sugli spalti, ringrazio tutti”. SportFace.

E' calato il sipario sul nono round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Montmeló, in Catalogna, abbiamo assistito a una gara molto interessante. Come ci si aspettava, le temperature alte e il degrado delle gomme sono stati tra i fattori che più di tutti hanno influenzato la corsa. Una domenica da incubo, sportivamente parlando, per gli italiani a Barcellona, sede del nono round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato catalano c'era grande attesa per Francesco Bagnaia e si sperava in una rimonta di Enea Bastianini in chiave iridata, ma l'esito è stato davvero negativo. Il nono appuntamento stagionale della MotoGP non ha lesinato sorprese ed emozioni, regalando una gara che ha saputo rispondere ai temi più ricorrenti delle ultime gare e del week-end. Trionfo di Fabio Quartararo al MotoGp Catalunya a Barcellona. Il pilota della Yamaha, in testa fin dall'inizio della corsa, ha tagliato per primo il traguardo con oltre sei secondi di vantaggio.