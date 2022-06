LIVE Moto2, GP Catalogna 2022: ultimi giri prima della gara con il warm-up. Vietti osservato speciale (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 9.22 Tutti in pista sin da subito, attendiamo i primi riferimenti. 9.20 Green Flag! Inizia il warm-up del GP di Catalogna per quanto riguarda il Mondiale Moto2. 9.17 Si accendono i motori, sta per partire il warm-up. 9.15 L’autore della pole dovrà vedersela sicuramente con Canet, oltremodo competitivo durante tutto il fine settimana. Il centauro di Flexbox HP40 è uno dei uomini da battere in terra spagnola. 9.12 Si è appena concluso il turno della Moto3. Si scaldano i motori per la classe intermedia, occhi puntati sul nostro Vietti. 9.10 La classifica della Q2 di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTADI-UP EDEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 9.22 Tutti in pista sin da subito, attendiamo i primi riferimenti. 9.20 Green Flag! Inizia il-up del GP diper quanto riguarda il Mondiale. 9.17 Si accendono i motori, sta per partire il-up. 9.15 L’autorepole dovrà vedersela sicuramente con Canet, oltremodo competitivo durante tutto il fine settimana. Il centauro di Flexbox HP40 è uno dei uomini da battere in terra spagnola. 9.12 Si è appena concluso il turnoMoto3. Si scaldano i motori per la classe intermedia, occhi puntati sul nostro. 9.10 La classificaQ2 di ...

Advertising

dianatamantini : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 in Catalunya. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo re… - corsedimoto : LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 in Catalunya. La diretta con tempi, classifiche ed aggiornamenti in tempo re… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ??????? Moto: GP di Catalogna 10h55 Gare Moto3, Moto2 e MotoGP - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Catalogna 2022: warm-up e gara possibile duello tra Vietti e Canet - #Moto2 #Catalogna #2022: #warm-… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: pole di Vietti dal Q1! Canet e Roberts in prima fila -