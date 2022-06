LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori in fuga, gruppo vicino. Epilogo sul Monte Grappa! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.10 100 km al traguardo, la Bardiani-CSF-Faizanè si incarica di guidare il gruppo. 13.07 Non sono presenti ulteriori difficoltà altimetriche sino alle prime rampe dell’ascesa finale, che inizierà una volta superato il cartello dei 30 km all’arrivo. 13.04 La corsa ha appena scollinato sul GPM di Monfumo. Questo l’ordine di transito: 1 David Lozano (Novo Nordisk) 2 Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) 3 Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma) 13.01 Uno dei favoriti della vigilia per questa tappa era Lorenzo Fortunato. Il capitano della Eolo-Kometa, già ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.10 100 km al traguardo, la Bardiani-CSF-Faizanè si incarica di guidare il. 13.07 Non sono presenti ulteriori difficoltà altimetriche sino alle prime rampe dell’ascesa finale, che inizierà una volta superato il cartello dei 30 km all’arrivo. 13.04 La corsa ha appena scollinato sul GPM di Monfumo. Questo l’ordine di transito: 1 David Lozano (Novo Nordisk) 2 Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) 3 Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma) 13.01 Uno dei favoriti della vigilia per questaera Lorenzo Fortunato. Il capitano della Eolo-Kometa, già ...

