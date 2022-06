Lazio, la conferma di Cabral non è scontata: bagarre per l’attaccante (Di domenica 5 giugno 2022) Mercato Lazio, i biancocelesti valutano il riscatto di Cabral, che però non è così scontato. Tanta la concorrenza per lui La Lazio sta ancora decidendo se riscattare Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona dopo i 6 mesi di prestito. Il quotidiano portoghese A Bola riporta la decisione dei lusitani di abbassare la cifra del riscatto sui 5 milioni. Sul giovane talento, però, ci sono gli interessi di tante squadre europee dalla Spagna alla Germania alla Francia. Folta concorrenza per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Mercato, i biancocelesti valutano il riscatto di, che però non è così scontato. Tanta la concorrenza per lui Lasta ancora decidendo se riscattare Jovanedallo Sporting Lisbona dopo i 6 mesi di prestito. Il quotidiano portoghese A Bola riporta la decisione dei lusitani di abbassare la cifra del riscatto sui 5 milioni. Sul giovane talento, però, ci sono gli interessi di tante squadre europee dalla Spagna alla Germania alla Francia. Folta concorrenza per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

