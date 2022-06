Lazio | Buffon consiglia | «Carnesecchi è il migliore»

(Di domenica 5 giugno 2022) Il portierone italianolasull’acquisto diPrestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni: così lavuole convincere l’Atalanta per aggiudicarsi. Il ragazzo ha già scelto i colori biancocelesti e la società ha visto in lui la prima opzione per sostituire Strakosha. A confermare il potenziale del portiere è stato anche Gianluigiche – come riporta Il Messaggero – avrebbe mandato un messaggio a Sarri inequivocabile: «È il». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

