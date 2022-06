Giulia De Lellis e Carlo Beretta | altro che crisi | ecco il loro tatuaggio di coppia

(Di domenica 5 giugno 2022) Nelle ultime settimane si erano diffusi dei rumor su una possibiletraDe, voci che partivano dal fatto che i due non apparivano più insieme sui social. Tuttavia, è noto cheè un tipo molto riservato e non ama condividere i momenti della sua giornata. Laè stata smentita dai diretti interessati, lain questi giorni è in vacanza in Turchia e la Deha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che li ritrae insieme ed ha scritto: “Ogni tanto si fa fare una foto l’amore mio.” Inoltre, gli occhi attenti di Very Inutil People hanno notato un particolare importante: i due ragazzi hanno undi. Si tratta di una frase come si ...

Advertising

louisvvsun : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - gossipnewitalia : Giulia De Lellis è in crisi con Carlo Gussalli Beretta? Ecco la verità! #CarloGussalliBeretta #GiuliaDeLellis… - laaarryisreeeal : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - itsannieilibon : RT @HopeSlash: Comunque Benji e Bella Thorne una delle coppie più strane createsi negli ultimi tempi, al pari di Giulia De Lellis e Irama o… - Francisella13 : @SaraJeruttina @99Ginca Damante e giulia de lellis -

De, nuova gaffe mentre è in viaggio/ "bocciata" in geografia... Luigi Mastroianni e il futuro figlio Nell'intervista concessa a Uomini e donne magazine, Luigi Mastroianni rilascia poi ...De, mentre era in viaggio, ha commesso un grave errore di geografia. La nuova gaffe non è passata inosservata.Deha commesso una nuova gaffe , che non è passata ...Nelle ultime settimane si erano diffusi dei rumor su una possibile crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, voci che partivano dal fatto che i due non apparivano più insieme sui social. Tuttavia, è ...In una lunga intervista a “Leggo”, risapete a qualche tempo fa, Tina Cipollari aveva raccontato del suo rapporto con Gemma ...