Giovanni Rattini presenta “20 di Guerra”

(Di domenica 5 giugno 2022) Lo scrittore padovano,, autore di molti libri, ha voluto dedicare il suo ultimo lavoro alla Terra dei Fuochi. Durante il suo periodo di ferie lo scorso anno si trasferì in Campania con un amico fotografo, Paolo Meneghini. Volle constatare di persona le tristi condizioni dei 90 comuni coinvolti nel traffico illecito dei rifiuti tossici Il Blog di Giò.

