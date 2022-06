GF Vip 7, anche Gemma Galgani nel cast? (Di domenica 5 giugno 2022) Già gli scorsi anni si è parlato della possibilità che Gemma Galgani potesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, vista l’enorme popolarità che la dama del trono over ha conquistato a Uomini e Donne. Tuttavia la Galgani è sempre stata essenziale nelle dinamiche del programma di Maria De Filippi, che difficilmente avrebbe fatto a meno di lei. Ma ora le cose sono cambiate. GF Vip 7, tre super concorrenti nel cast e caos opinionisti La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini scalda i motori in vista della partenza di settembre 2022: i primi dettagli Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 7: il futuro di Gemma Galgani Nella stagione di Uomini e Donne che si ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 giugno 2022) Già gli scorsi anni si è parlato della possibilità chepotesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, vista l’enorme popolarità che la dama del trono over ha conquistato a Uomini e Donne. Tuttavia laè sempre stata essenziale nelle dinamiche del programma di Maria De Filippi, che difficilmente avrebbe fatto a meno di lei. Ma ora le cose sono cambiate. GF Vip 7, tre super concorrenti nele caos opinionisti La nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini scalda i motori in vista della partenza di settembre 2022: i primi dettagli Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 7: il futuro diNella stagione di Uomini e Donne che si ...

