Classica di Bruxelles 2022, Taco van der Hoorn agguanta il successo al termine di una lunga fuga. Nessun azzurro in top-10 (Di domenica 5 giugno 2022) Taco van der Hoorn ha vinto la 102esima edizione della Classica di Bruxelles, corsa in linea dalla grande tradizione storica. Giornata da incorniciare per il neerlandese della Intermarché-Wanty-Gobert che ha finalizzato nel migliore dei modi una lunghissima fuga. Dieci corridori hanno dato il via all'attacco da lontano facendo prendere più di uno spavento ad un gruppo troppo remissivo. I battistrada sono riusciti a sfruttare al meglio le cadute che hanno costellato il segmento provocando frequenti rallentamenti: purtroppo anche l'azzurro Davide Ballerini è stato obbligato al ritiro. Le squadre dei velocisti, sbucate fuori troppo tardi, non hanno potuto far altro che giocarsi le posizioni di rimpiazzo. Nell'ultimo chilometro il belga Thimo Willems (Minerva Cycling) ha provato a ...

