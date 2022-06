Roma, Trinità dei Monti ancora danni alla scalinata: coppia di turisti lancia monopattino (Di sabato 4 giugno 2022) Trinità dei Monti, scende la scalinata in Maserati e scappa: danneggiati i gradini Roma, 4 giugno 2022 - Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato una coppia di turisti per aver ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)dei, scende lain Maserati e scappa: danneggiati i gradini, 4 giugno 2022 - Una pattuglia della Polizia Locale diCapitale ha fermato unadiper aver ...

Advertising

stormi1904 : RT @rep_roma: Lanciano monopattino da Trinità dei Monti: denuncia, multa e Daspo urbano per due turisti - AriannaAmbrosi0 : RT @rep_roma: Lanciano monopattino da Trinità dei Monti: denuncia, multa e Daspo urbano per due turisti - rep_roma : Lanciano monopattino da Trinità dei Monti: denuncia, multa e Daspo urbano per due turisti - ValentinaFascia : RT @ciropellegrino: #Roma, Trinità de Monti, coppia di turisti americani lancia monopattino sulla scalinata. Agevolo diapositiva. https://… - salomone_l : RT @tempoweb: Turisti lanciano un monopattino sulla scalinata di Trinità de Monti: si fa il conto dei danni #roma #polizia #4giugno #iltemp… -