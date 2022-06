Referendum sulla giustizia: cosa si vota, le posizioni dei partiti (Di sabato 4 giugno 2022) Contestualmente alle elezioni amministrative, domenica 12 giugno si voteranno anche i Referendum sulla giustizia. Cinque i quesiti, di tipo abrogativo. Perché i Referendum siano validi occorre il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto. Nei cinque quesiti si affrontano i temi della riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. Ma quali sono le posizioni dei partiti? I promotori della raccolta firme per il Referendum sono stati la Lega e il Partito Radicale. Foto Ansa/Angelo CarconiIl Carroccio, insieme a Forza Italia, Azione e Italia Viva, è apertamente favorevole a tutti e cinque i Referendum. Il 23 maggio, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022) Contestualmente alle elezioni amministrative, domenica 12 giugno si voteranno anche i. Cinque i quesiti, di tipo abrogativo. Perché isiano validi occorre il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto. Nei cinque quesiti si affrontano i temi della riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere tra giudici e pm, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. Ma quali sono ledei? I promotori della raccolta firme per ilsono stati la Lega e il Partito Radicale. Foto Ansa/Angelo CarconiIl Carroccio, insieme a Forza Italia, Azione e Italia Viva, è apertamente favorevole a tutti e cinque i. Il 23 maggio, ...

