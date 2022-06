Phisikk du role – Tirare a campare o tirare le cuoia…

Leggi su formiche

(Di sabato 4 giugno 2022) La legislatura più terremotata della storia della Repubblica, quella che era nata sbilenca e per sopravvivere ha dato accesso all’impossibile governo di coincidenza degli “oppositorum”, Lega e M5S, e poi al cambio di maggioranza con invarianza di premier e poi ancora all’invarianza della maggioranza con cambio di premier, l’anno venturo si spegne per la causa naturale indicata dalla Costituzione: saranno passati cinque anni. Per quale data saranno indette le nuove elezioni, però, è più difficile prevederlo. In realtà i cinque anni scoccano il 23 marzo prossimo, poiché si computano dal giorno dell’insediamento delle Camere. Però l’art. 61 della Costituzione è più possibilista e generoso coi tempi: colloca il limite più in là, dopo 70 giorni dalla fine della legislatura, per cui a far due conti si potrebbe arrivare al voto ai primi di giugno. Certo, se si facesse un referendum tra i ...