Advertising

sportli26181512 : Bayern Monaco, Muller lancia l'allarme: 'A livello internazionale siamo indietro, non attiriamo le stelle': Thomas… - CalcioNews24 : #BayernMonaco, #Muller lancia un messaggio a #Lewandowski ??? - vinixdotcom : Quaron Muller Thurgau Vigneti delle Dolomiti Igt 2020 è uno dei prodotti del catalogo Vinix, lancia oggi una cordat… -

ItaSportPress

Thomasl'allarme. Il calcio tedesco non ha più l'appeal giusto rispetto agli altri campionati per attirare le stelle. Neppure il fortissimo Bayern Monaco sembra essere esente dal discorso dell'...1 Thomas, bandiera del Bayern Monaco, ha parlato a Mitgliedermagazin 5: 'Il Bayern attualmente ha un vantaggio a livello nazionale, ma a livello internazionale siamo indietro in termini di budget e ... Muller lancia l’allarme: “Calcio tedesco e Bayern non attirano le stelle” Una situazione che gli Stati membri vogliono sciogliere il prima possibile, tanto che il portavoce del governo polacco Piotr Mueller lancia un appello a Viktor Orban per togliere il suo veto: ...Dopo aver sconfitto per la ventinovesima volta in carriera Novak Djokovic ed essere approdato alle semifinali del Roland Garros, Rafael Nadal ha mostrato tutti i dubbi legati al suo futuro nel mondo d ...