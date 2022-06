MotoGP, ipotesi BMW al posto di Suzuki nel 2023? Davide Brivio: “Sarebbe una chance da sfruttare” (Di sabato 4 giugno 2022) Trovare una soluzione. L’annuncio di alcune settimana fa della Suzuki di abbandonare il Mondiale di MotoGP a partire dal 2023 ha sconvolto tutti, a cominciare da chi lavora nel team di Hamamatsu. Logiche aziendali hanno portato a questa decisione complicata e per il personale tecnico e i piloti è una situazione difficile da accettare. I riflessi in pista nel campionato corrente non sono positivi ed era impossibile non aspettarselo perché correre e competere al top, facendo finta di niente, non era immaginabile. I movimenti di mercato sono molteplici e sarà da capire sia quale sistemazione potranno avere i due piloti, Joan Mir e Alex Rins, che chi fa parte della scuderia. A dare delle indicazioni interessanti ai microfoni di Sky Sport è stato l’ex Team Principal del team nipponico, Davide Brivio, che ha ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Trovare una soluzione. L’annuncio di alcune settimana fa delladi abbandonare il Mondiale dia partire dalha sconvolto tutti, a cominciare da chi lavora nel team di Hamamatsu. Logiche aziendali hanno portato a questa decisione complicata e per il personale tecnico e i piloti è una situazione difficile da accettare. I riflessi in pista nel campionato corrente non sono positivi ed era impossibile non aspettarselo perché correre e competere al top, facendo finta di niente, non era immaginabile. I movimenti di mercato sono molteplici e sarà da capire sia quale sistemazione potranno avere i due piloti, Joan Mir e Alex Rins, che chi fa parte della scuderia. A dare delle indicazioni interessanti ai microfoni di Sky Sport è stato l’ex Team Principal del team nipponico,, che ha ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOGP C'è un'ipotesi di BMW al posto di Suzuki? Le considerazioni di Davide Brivio - massimi89529615 : MotoGP, Andrea Dovizioso deluso: ipotesi ritiro in estate? - corsedimoto : ANDREA DOVIZIOSO inizia il week-end MotoGP in Catalunya al 21° posto nella combinata del venerdì: c'è delusione nel… - Gazzetta_it : Yamaha brevetta il cambio da MotoGP: ipotesi seamless sulla R1 - cinghiomiro : RT @giroveloce: Meda ha iniziato la diretta mettendo in dubbio il comunicato Honda, le parole di Puig, ed ora si diverte a criticare chi fa… -