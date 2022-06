Molestie sessuali a 6 minorenni su treno di ritorno da Gardaland dopo disordini del 2 giugno

(Di sabato 4 giugno 2022) Le stesse vittime hanno raccontato di essere state accerchiate, derise e molestate da un gruppo di ragazzi che avevano partecipato ad un raduno sfociato poi in una maxirissa

Il raduno sul Garda al grido di: "Comanda l'Africa". Caccia al branco accusato di molestie sessuali, le vittime: "S… Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera del Garda a #Milano Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamato il 1… #Alpini no, extracomunitari sì. Perché le molestie sessuali alle sedicenni di ritorno da #Gardaland hanno meno peso del 'ca…

... dove orde di giovani non solo hanno causato disordini e tentato furti ma si sono resi protagonisti anche die intimidazioni discriminatorie nei confronti delle 'donne bianche' a ...... di 16 e 17 anni, sono state pesantemente molestate, con palpeggiamenti, ingiurie, ... disgustosa, violenza di genere, attraverso ledi cui sopra. I genitori di una di loro, avvertiti ...Il cerchio si stringe sul branco del lago di Garda che ha pesantemente molestato circa una decina di minorenni. Dopo la denuncia di cinque adolescenti di 16 e 17 anni (tre residenti ...Una volta individuati, gli indagati rischiano un procedimento penale per molestie nel caso più lieve, di violenza sessuale in quello più grave. La variabile riguarda anche se siano o meno maggiorenni.