Londra | evacuata Trafalgar Square per un sospetto pacco bomba

(Di sabato 4 giugno 2022) La polizia diha fatto evacuaredopo il ritrovamento di un. Lo riportano i media inglesi. Secondo quanto riferito al Mirror da una testimone oculare si parla di un “forte scoppio” avvenuto “senza preavviso” ma non ci sono ancora conferme in merito. “Ci avevano detto che si trattava di un, ma non era un’esplosione controllata, nessuno ci aveva detto che stava per esplodere. Il poliziotto sembrava scioccato”, ha spiegato. La polizia di Westminster su twitter ha detto che “l’incidente” è concluso e la piazza verrà presto riaperta. La versione più accreditata sui social media è quella dell’esplosione controllata fatta scattare dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

