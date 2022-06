In fiamme il monastero ortodosso della Santa Dormizione di Svyatogorsk (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Un incendio è scoppiato nel monastero ortodosso della Santa Dormizione di Svyatogorsk, la Svjatohirs'ka Lavra, a causa dei bombardamenti degli occupanti russi". Lo ha reso noto attraverso la propria pagina Facebook l'ufficiale della 95a brigata d'assalto separata delle forze armate ucraine Yuriy Krochevenko. "Proprio in questo momento - ha scritto - il monastero in legno della Svyatogorsk Lavra del Patriarcato di Mosca sta bruciando. Un altro crimine dei barbari russi, per i quali non c'è nulla di sacro". Il monastero, una delle più grandi chiese di legno dell'Ucraina, era già stato colpito dai bombardamenti 2 giorni fa. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Un incendio è scoppiato neldi, la Svjatohirs'ka Lavra, a causa dei bombardamenti degli occupanti russi". Lo ha reso noto attraverso la propria pagina Facebook l'ufficiale95a brigata d'assalto separata delle forze armate ucraine Yuriy Krochevenko. "Proprio in questo momento - ha scritto - ilin legnoLavra del Patriarcato di Mosca sta bruciando. Un altro crimine dei barbari russi, per i quali non c'è nulla di sacro". Il, una delle più grandi chiese di legno dell'Ucraina, era già stato colpito dai bombardamenti 2 giorni fa.

