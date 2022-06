Il gran caldo è arrivato con un mese di anticipo (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - È arrivata la prima, grande ondata di calore dell'estate, con un mese di anticipo rispetto alle medie del periodo. E con il centro Italia in particolare che vive un weekend infuocato: secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, sabato sono due le città con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma, con quest'ultima che vede una temperatura massima percepita di 34 gradi. Andrà peggio domenica, con 5 città da allarme rosso: oltre a Campobasso e Roma, anche Frosinone, Rieti e Perugia, dove le massime percepite arriveranno a 35 gradi. Cui si sommeranno tre città da bollino arancione, che indica condizioni di rischio per anziani e soggetti fragili: Catania, Latina e Palermo. Problema diametralmente opposto in Lombardia, ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - È arrivata la prima,de ondata di calore dell'estate, con undirispetto alle medie del periodo. E con il centro Italia in particolare che vive un weekend infuocato: secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, sabato sono due le città con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma, con quest'ultima che vede una temperatura massima percepita di 34 gradi. Andrà peggio domenica, con 5 città da allarme rosso: oltre a Campobasso e Roma, anche Frosinone, Rieti e Perugia, dove le massime percepite arriveranno a 35 gradi. Cui si sommeranno tre città da bollino arancione, che indica condizioni di rischio per anziani e soggetti fragili: Catania, Latina e Palermo. Problema diametralmente opposto in Lombardia, ...

