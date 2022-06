Il governatore | Su Lugansk un diluvio di fuoco russo | Kiev | ripresa dei colloqui solo dopo un rafforzamento sul terreno

(Di sabato 4 giugno 2022) L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della Siria'. Zelensky: 'L'esercitoha già distrutto il 20% del ...

L'Onu: 'Questa guerra non ha e non avrà vincitori'. Putin rimuove un altro generale: via il 'macellaio della Siria'. Zelensky: 'L'esercito russo ha già distrutto il 20% del ...Ore 9.00: contro di noi 'diluvio di fuoco' 'Bombardano le nostre postazioni per ore, poi mandano una compagnia di soldati appena mobilitati, muoiono, capiscono allora che ci sono ...Siamo al 101esimo giorno di guerra in Ucraina. Il governatore di Lugansk, Sergii Gaidai, denuncia un "diluvio di fuoco" sulla regione, coi russi che bombardano senza sosta. La Russia, intanto, si dich ...Parla il governatore: "I russi bombardano le nostre postazioni per ore, poi mandano una compagnia di soldati. Questi muoiono, allora capiscono che ci sono ancora focolai di resistenza e ricominciano a ...