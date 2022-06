Da L’Aquila Letta mette il pilota automatico contro Fratelli d’Italia: impresentabili e “poco moderati” (Di sabato 4 giugno 2022) Non brilla per originalità il soldato Letta. Anche il mite Enrico in campagna elettorale attiva il pilota automatica della sinistra. Con l’obiettivo, sempre lo stesso da decenni, di dipingere l’avversario come un mostro pericoloso. Una minaccia per la tenuta della democrazia. Una sciagura nazionale. “Va costruito un campo largo in cui il Pd ha un ruolo fondamentale. L’alternativa è tra noi e la destra. E la destra vuol dire Salvini e Meloni e non è una destra moderata. Quindi dobbiamo costruire un’alternativa vincente”. Letta attiva il pilota automatico contro FdI Ci risiamo. Quanto l’avversario è piccolo, basta dargli del “fascista” per archiviare la pratica. Ma se è un ‘nemico’ di tutto rispetto, e magari nei sondaggi viaggia a vele spiegate con il vento in poppa, come ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Non brilla per originalità il soldato. Anche il mite Enrico in campagna elettorale attiva ilautomatica della sinistra. Con l’obiettivo, sempre lo stesso da decenni, di dipingere l’avversario come un mostro pericoloso. Una minaccia per la tenuta della democrazia. Una sciagura nazionale. “Va costruito un campo largo in cui il Pd ha un ruolo fondamentale. L’alternativa è tra noi e la destra. E la destra vuol dire Salvini e Meloni e non è una destra moderata. Quindi dobbiamo costruire un’alternativa vincente”.attiva ilFdI Ci risiamo. Quanto l’avversario è piccolo, basta dargli del “fascista” per archiviare la pratica. Ma se è un ‘nemico’ di tutto rispetto, e magari nei sondaggi viaggia a vele spiegate con il vento in poppa, come ...

Advertising

SecolodItalia1 : Da L’Aquila Letta mette il pilota automatico contro Fratelli d’Italia: impresentabili e “poco moderati”… - micos56 : @borghi_claudio @Rinaldi_euro Per forza. Sono storicamente una massa di imbranati vagabondi. E Letta diceva a L' A… - abruzzoweb : VOTO L’AQUILA: MELONI CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE BIONDI, OGGI IN CITTÀ SEGRETARIO DEM LETTA E FITTO - FlorentinaTapuc : Enrico Letta in Abruzzo per la campagna elettorale e non solo. Martinsicuro, Pescara e L’Aquila le tappe - FaraoneLino : Enrico Letta in Abruzzo per la campagna elettorale e non solo. Martinsicuro, Pescara e L’Aquila le tappe -