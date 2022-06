Coronavirus, 47 morti e 22.527 casi in 24 ore. Il tasso di positività scende all’11,9% (ieri era al 13,3%) (Di sabato 4 giugno 2022) Il bollettino del 4 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore il Coronavirus ha causato 47 decessi nel nostro Paese: cifra superiore rispetto a quella di ieri, quando il dato si attestava a 40. Secondo i dati di oggi, 4 giugno, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i nuovi casi di Covid-19 registrati rispetto a ieri sono 22.527. Gli attualmente positivi nel Paese toccano così quota 641.870. Il tasso di positività scende all’11,9 per cento (ieri era al 13,3 per cento) La situazione negli ospedali I dati sulle ospedalizzazioni ci parlano di un calo nel numero dei ricoverati: -7 pazienti in terapia intensiva, e -202 ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Il bollettino del 4 giugno 2022 Nelle ultime 24 ore ilha causato 47 decessi nel nostro Paese: cifra superiore rispetto a quella di, quando il dato si attestava a 40. Secondo i dati di oggi, 4 giugno, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, i nuovidi Covid-19 registrati rispetto asono 22.527. Gli attualmente positivi nel Paese toccano così quota 641.870. Ildi,9 per cento (era al 13,3 per cento) La situazione negli ospedali I dati sulle ospedalizzazioni ci parlano di un calo nel numero dei ricoverati: -7 pazienti in terapia intensiva, e -202 ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. ...

