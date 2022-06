Attacco nella notte a Roma: no vax imbrattano 14 mezzi delle Poste (FOTO) (Di sabato 4 giugno 2022) Le manifestazioni in piazza, i cortei per urlare tutto il dissenso contro il governo e la campagna vaccinale sembravano un ricordo ‘lontano’, ora che il virus continua sì a circolare, ma gli italiani, tra meno restrizioni, hanno da qualche settimana cominciato a respirare aria di libertà. ‘Sembravano’ perché in realtà i no vax, tutti quelli che sono contro il siero e continuano a parlare di ‘dittatura sanitaria’, non si fermano. Non mollano e continuano a gridare al rispetto dei diritti umani. Proprio come hanno fatto nella notte del 31 maggio scorso a Roma alcuni ‘esponenti’ del gruppo V V, meglio conosciuto come i ‘Guerrieri’. Loro hanno pensato bene di imbrattare ben 14 veicoli su 15 di Poste Italiane, quei furgoncini bianchi che gli autisti la mattina seguente hanno ritrovato con scritte contro il Governo, quello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) Le manifestazioni in piazza, i cortei per urlare tutto il dissenso contro il governo e la campagna vaccinale sembravano un ricordo ‘lontano’, ora che il virus continua sì a circolare, ma gli italiani, tra meno restrizioni, hanno da qualche settimana cominciato a respirare aria di libertà. ‘Sembravano’ perché in realtà i no vax, tutti quelli che sono contro il siero e continuano a parlare di ‘dittatura sanitaria’, non si fermano. Non mollano e continuano a gridare al rispetto dei diritti umani. Proprio come hanno fattodel 31 maggio scorso aalcuni ‘esponenti’ del gruppo V V, meglio conosciuto come i ‘Guerrieri’. Loro hanno pensato bene di imbrattare ben 14 veicoli su 15 diItaliane, quei furgoncini bianchi che gli autisti la mattina seguente hanno ritrovato con scritte contro il Governo, quello ...

