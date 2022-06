Una statistica incorona Osimhen: è stato il migliore in Serie A! Il dato (Di venerdì 3 giugno 2022) Con ben 7 gol, Victor Osimhen è il giocatore di Serie A ad aver totalizzato il maggior numero di reti di testa, scavalcando giocatori del calibro di Immobile (6) e Vlahovic (5), quest’ultimo a pari merito con Destro (5). Il nigeriano, arrivato in Italia nel 2020, si era presentato come un giocatore dalle grandi doti fisiche, in grado di bruciare chiunque con il suo scatto e la sua progressione. Una qualità che invece è emersa solo sotto la guida di Spalletti è quella del colpo di testa. Dimostrando quindi non solo capacità balistiche ma anche tempismo. FOTO: Getty – Ruiz Rrahmani Vlahovic Napoli Fiorentina Nel corso della stagione questa abilità del Napoli di sfruttare i centimetri di Osimhen sono state fondamentali, vedi al 90esimo contro il Cagliari per il gol del pareggio, oppure contro il Torino con il gol di Victor valso ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Con ben 7 gol, Victorè il giocatore diA ad aver totalizzato il maggior numero di reti di testa, scavalcando giocatori del calibro di Immobile (6) e Vlahovic (5), quest’ultimo a pari merito con Destro (5). Il nigeriano, arrivato in Italia nel 2020, si era presentato come un giocatore dalle grandi doti fisiche, in grado di bruciare chiunque con il suo scatto e la sua progressione. Una qualità che invece è emersa solo sotto la guida di Spalletti è quella del colpo di testa. Dimostrando quindi non solo capacità balistiche ma anche tempismo. FOTO: Getty – Ruiz Rrahmani Vlahovic Napoli Fiorentina Nel corso della stagione questa abilità del Napoli di sfruttare i centimetri disono state fondamentali, vedi al 90esimo contro il Cagliari per il gol del pareggio, oppure contro il Torino con il gol di Victor valso ...

