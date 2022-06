Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, “in Italia virus dell’Africa occidentale più lieve” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il virus dei casi Italiani di Vaiolo delle scimmie “appartiene al clade West Africa”, il ceppo dell’Africa occidentale considerato più lieve, “in modo analogo al virus identificato da altri ricercatori europei nell’attuale focolaio di malattia”. Lo sottolinea l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, i cui scienziati hanno pubblicato sul numero di ieri di ‘Eurosurveillance’, rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), un articolo che descrive le prime infezioni di Monkeypox virus osservate nel nostro Paese, tutte “in persone di sesso maschile”, ricorda L’Inmi. Nello studio, fra le altre informazioni, “è anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildei casini di“appartiene al clade West Africa”, il ceppoconsiderato più, “in modo analogo alidentificato da altri ricercatori europei nell’attuale focolaio di malattia”. Lo sottolinea l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, i cui scienziati hanno pubblicato sul numero di ieri di ‘Eurosurveillance’, rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc), un articolo che descrive le prime infezioni di Monkeypoxosservate nel nostro Paese, tutte “in persone di sesso maschile”, ricorda L’Inmi. Nello studio, fra le altre informazioni, “è anche ...

