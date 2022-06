Ucraina | Lamorgese “Attività diplomatica deve andare avanti con forza”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “L’sempre con piùe d’altra parte i leader europei, primo tra tutti il nostro presidente, stanno intervenendo perchè si arrivi a un programma che veda la pace quanto prima”. Lo ha detto Luciana, ministro dell’Interno, all’evento Live In Venezia di SkyTg24, parlando della guerra in. “Certo, non è semplice”, ha aggiunto, secondo cui “le trattative non possono che essere riservate e poi, quando si trova un punto di contatto, si può anche uscire e parlarne apertamente”, ha affermato. Per quanto riguarda l’accoglienza delle persone che sono fuggite dall’, in Italia “non abbiamo avuto particolari problemi. E’ vero che sono arrivate 127 ...

Advertising

Viminale : #Immigrazione, #Lamorgese al XIX #CongressoCisl: «È un fenomeno strutturale. Con il blocco del grano legato al conf… - anna_kouadio : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Lamorgese: 'Con la crisi del grano aumentano gli sbarchi' #ucraina #lamorgese #grano #migranti #sbarchi http… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Lamorgese: 'Con la crisi del grano aumentano gli sbarchi' #ucraina #lamorgese #grano #migranti #sbarchi… - pitmun : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Con la crisi del grano '300 milioni di persone sono a rischio povertà e fame, dobbiamo pensare che ci sarà un… - Chimich21427048 : RT @SirWinston_1874: Il ministro dell'Interno italiano Luciana #Lamorgese ha affermato che il Paese ha accolto più di 127.000 rifugiati dal… -

'Al momento un price cap sul gas non è necessario' leggi anche Live In Venezia,: ... 'Le sanzioni contro Mosca sono efficaci' approfondimento, l'Ue approva il sesto pacchetto di ...'Gli attacchi cyber non sono solo legati alla guerra in- spiega Gabrielli - . Quella ... Salvini non pone rischi per la sicurezza nazionale approfondimento Live In Venezia,: ...Lo ha detto Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, all’evento Live In Venezia di SkyTg24, parlando della guerra in Ucraina. “Certo, non è semplice”, ha aggiunto Lamorgese, secondo cui “le ...I dati dicono che con la crisi del grano "300 milioni di persone sono a rischio povertà e fame". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, aggiungendo: "Necessariamente dobbiamo p ...