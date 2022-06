Surface Laptop Go 2 di Windows ufficiale, parte da 679€ (Di venerdì 3 giugno 2022) Microsoft ha annunciato ufficialmente il Surface Laptop Go 2 che sostituisce il modello originale rilasciato nell’ottobre del 2020. Il nuovo modello è attualmente disponibile al preordine con un prezzo di partenza di 679€. I modelli acquistati in preordine saranno spediti a partire dal 19 luglio in quattro diversi colori, inclusa una nuova opzione Sage Green. Come collegare un PC Windows in hotspot al tuo smartphone Surface Laptop Go 2 ufficiale Surface Laptop Go 2 è ufficiale, il Laptop cin schermo touchscreen da 12,4 pollici sostituisce il modello del 2020. Il più grande aggiornamento del Go 2 è un processore Intel Core i5-1135G7, un chip obsoleto di una generazione, è comunque un ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 3 giugno 2022) Microsoft ha annunciato ufficialmente ilGo 2 che sostituisce il modello originale rilasciato nell’ottobre del 2020. Il nuovo modello è attualmente disponibile al preordine con un prezzo dinza di. I modelli acquistati in preordine saranno spediti a partire dal 19 luglio in quattro diversi colori, inclusa una nuova opzione Sage Green. Come collegare un PCin hotspot al tuo smartphoneGo 2Go 2 è, ilcin schermo touchscreen da 12,4 pollici sostituisce il modello del 2020. Il più grande aggiornamento del Go 2 è un processore Intel Core i5-1135G7, un chip obsoleto di una generazione, è comunque un ...

