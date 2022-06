Salvini a Mosca, Tajani lo critica: 'Iniziativa di partito, noi non ne sapevamo nulla' (Di venerdì 3 giugno 2022) Antonio Tajani è tornato a parlare dell'ipotetico viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Una missione che, secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, rappresenta solo e soltanto la Lega. "Riguarda ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Antonioè tornato a parlare dell'ipotetico viaggio di Matteo. Una missione che, secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, rappresenta solo e soltanto la Lega. "Riguarda ...

robertosaviano : È chiara la relazione fra il regime russo e i sovranisti europei. Salvini ha necessità di far cambiare la percezion… - GiovaQuez : Per Santoro Salvini viene attaccato “solo perché parla di pace”. Non per il fatto che vorrebbe andare a Mosca, non… - fattoquotidiano : Conte a Genova per le elezioni: “Renzi con la destra? Non mi sorprende, succede anche in Senato. Salvini a Mosca ri… - MarcoPorcu2 : Salvini sul viaggio a Mosca: «Ero in contatto con Lavrov. Sono stato linciato, lavorerò al telefono» - Lui in conta… - man29ny : RT @CesareDTrocchio: Salvini: 'Andrei a piedi a Mosca se fosse utile per la pace.' Ok, bravissimo. Intanto parti che poi ti facciamo sapere. -