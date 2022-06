Rai | ci tocca pagare il canone per le vendette tra compagni | un conto da 2 miliardi l' anno

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sembra di vedere una nuova serie di oligarchi rossi in guerra tra di loro, nell'acciaieria di viale Mazzini. Lo scontro che si sta consumando alla Rai è di quelli davvero tosti. È di politica, interna al Pd, quello tecnocratico e quello politico. È di caratteri, tra Carlo Fuortes e Mario Orfeo. Il primo, amministratore delegato, ha tolto di mezzo il secondo dalla direzione di genere dedicata agli approfondimenti giornalistici. Un pezzo di Pd ha esultato, l'altro ha protestato. Sembra davvero Cosa loro, la Rai. Pertraperò illo paghiamo noi. Manteniamo un esercito che individua i suoi nemici all'interno, il potere gestito non basta mai. Però le voci si moltiplicano, i corridoi parlano, le cose si s. E giù indiscrezioni sulla scelta principale, quella dell'amministratore. Averlo ...

Advertising

ren7444 : RT @ValentinaCheye1: @essereminimal @Adriano62557979 La Rai.. Li stra papaga, cara... Coi Ns soldi ?? Tocca a Noi liberarci da stó schifo ?? - ValentinaCheye1 : @essereminimal @Adriano62557979 La Rai.. Li stra papaga, cara... Coi Ns soldi ?? Tocca a Noi liberarci da stó schifo ?? - cjodsm : *chiellini non tocca la palla* telecronisti rai: grande intervento di chiellini #ItaliaArgentina - luca_pesenti2 : ?? Oggi dalle 12.15 alle 12.45 sono su RAI Isoradio, nel programma 'A chi tocca', a parlare di 'lavoro agile' e din… - lantidiota : @ennebici Purtroppo la RAI non è la BBC e tocca sorbirci queste piacevolezze -

LA NAZIONE

... con una idea affaristica di Paperone, cheanche temi ambientalistici, e un piano disonesto ... quando da piccolo seguivo la serie sulla, e sono stato lieto di vederlo qui in ottima forma ...La benzinaquota 1,91 Euro al litro, il diesel si attesta a 1,83 euro al litro. Solo un mese fa il prezzo ... come dichiarato dal sottosegretario Maria Cecilia Guerra anews 24, ma sarebbe ora ... 'Adesso tocca a te!' Carlo Conti torna a caccia di talenti. Le video esibizioni su Raiplay Questa mattina su Rai 3 alle 8:00 è andata in onda l’ultima puntata di ... In questi giorni tanti sono i programmi che sono terminati e stanno terminando. Mercoledì è toccato a Uomini e Donne dare i ...Stasera, giovedì 2 giugno, su Rai 3 in prima serata saranno ripercorsi gli ultimi 50 anni della Repubblica Italiana . In onda alle 21,2o, ...