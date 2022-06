Prezzi guerra: petrolio in calo dopo Opec+,gas sopra 84 euro (Di venerdì 3 giugno 2022) Giornata con il petrolio in calo all'indomani della decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione. Il wti cede lo 0,63% poco sopra i 116 dollari al barile mentre il brent flette dello 0,49% a 117 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Giornata con ilinall'indomani della decisione dell'di aumentare la produzione. Il wti cede lo 0,63% pocoi 116 dollari al barile mentre il brent flette dello 0,49% a 117 ...

Advertising

reportrai3 : ??Da quando è in atto il conflitto i prezzi della farina sono quasi raddoppiati. Ma non è solo colpa della guerra: a… - sole24ore : Benzina, prezzi in forte salita: verde sopra 1,9 euro. Il Governo lavora a un nuovo taglio delle accise… - AngeloCiocca : Quindi: 1. “Embargo”, ma non totale, per non finanziare indirettamente #guerra della #Russia 2. Però, facciamo scor… - beppe_zola : RT @GerardoDAmico: Questa è la guerra benedetta dal miliardario vestito da patriarca, a Mosca. Quello per cui l’Ungheria di Orban ha ricatt… - AndreaL58619181 : @CarloneDaniela @_MASSlMO_ be sapeva già dal 2010 che in Ucraina esisteva questo caus , le invenzioni covid , le b… -