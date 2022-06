Napoli - in vendita il Centro Paradiso di Soccavo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Centro storico Paradiso, col suo iconico cancello azzurro, alla morte di Maradona diventato un tempio laico in memoria del campione , ha subito assalti di ladri e vandali ed è in uno stato fatiscente. Un associazione di giovani di Soccavo che si chiama "Centro Paradiso" sogna di rilevare il Centro con un azionariato popolare , per poi rimetterlo in sesto e farlo utilizzare ai ragazzi del quartiere. L' assesore comunale Edoardo Cosenza, che parla al Mattino non tanto come amministratore ma da tifoso appassionato del Napoli, si dichiara felice della possibilità della vendita della struttura. " perchè significa che potrà finalmente rinascere ".Ipotesi remota per quello che, nonostante il degrado e l'abbandono, resta a Napoli il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilstorico, col suo iconico cancello azzurro, alla morte di Maradona diventato un tempio laico in memoria del campione , ha subito assalti di ladri e vandali ed è in uno stato fatiscente. Un associazione di giovani diche si chiama "" sogna di rilevare ilcon un azionariato popolare , per poi rimetterlo in sesto e farlo utilizzare ai ragazzi del quartiere. L' assesore comunale Edoardo Cosenza, che parla al Mattino non tanto come amministratore ma da tifoso appassionato del, si dichiara felice della possibilità delladella struttura. " perchè significa che potrà finalmente rinascere ".Ipotesi remota per quello che, nonostante il degrado e l'abbandono, resta ail ...

