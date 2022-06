Marco Liorni, il conduttore di Reazione a catena svela i suoi segreti: “non ho più bisogno di controllarmi” (Di venerdì 3 giugno 2022) Quest’estate non avrà molto tempo Marco Liorni, che dal 6 gennaio torna a condurre Reazione a catena, l’amato game show sulla lingua italiana in onda su Rai Uno. Il gioco linguistico sarà trasmesso fino alla fine di ottobre e verrà realizzato a Napoli con il grande ritorno del pubblico in studio dopo l’assenza dovuta al periodo Covid. Reazione a catena: perché Liorni è particolarmente felice di condurlo In un’intervista alla rivista TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore si sbilancia e parla con entusiasmo della nuova opportunità che lo attende. “Non vedo l’ora”, ha proprio detto Marco Liorni, spiegando che “è un gioco di squadra che è ancora più bello perché tre persone diventano una cosa ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Quest’estate non avrà molto tempo, che dal 6 gennaio torna a condurre, l’amato game show sulla lingua italiana in onda su Rai Uno. Il gioco linguistico sarà trasmesso fino alla fine di ottobre e verrà realizzato a Napoli con il grande ritorno del pubblico in studio dopo l’assenza dovuta al periodo Covid.: perchéè particolarmente felice di condurlo In un’intervista alla rivista TV Sorrisi e Canzoni, ilsi sbilancia e parla con entusiasmo della nuova opportunità che lo attende. “Non vedo l’ora”, ha proprio detto, spiegando che “è un gioco di squadra che è ancora più bello perché tre persone diventano una cosa ...

