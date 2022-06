Mahrez via dal City? Assalto della Juventus, ma ad una condizione (Di venerdì 3 giugno 2022) La Juventus ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e la società bianconera sogna Mahrez, un colpo che cambierebbe ogni prospettiva. Un mercato dove l’obiettivo è quello di essere protagonista indiscussa perché si deve evitare di replicare la stagione da poco conclusa. La Juventus ha l’obbligo di tornare a vincere in Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale ma, per farlo, serve investire in maniera importante e soprattutto non si devono commettere gli errori del passato. Allegri ha bisogno di un top player per reparto perché in difesa bisogna sostituire Chiellini, in avanti serve in post Dybala e a centrocampo manca il giocatore capace di portare un numero importante di bonus. InstagramPer quanto riguarda il reparto offensivo, la Juventus sta cercando un profillo che possa alzare notevolmente ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 giugno 2022) Laha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e la società bianconera sogna, un colpo che cambierebbe ogni prospettiva. Un mercato dove l’obiettivo è quello di essere protagonista indiscussa perché si deve evitare di replicare la stagione da poco conclusa. Laha l’obbligo di tornare a vincere in Italia ed essere grande protagonista a livello internazionale ma, per farlo, serve investire in maniera importante e soprattutto non si devono commettere gli errori del passato. Allegri ha bisogno di un top player per reparto perché in difesa bisogna sostituire Chiellini, in avanti serve in post Dybala e a centrocampo manca il giocatore capace di portare un numero importante di bonus. InstagramPer quanto riguarda il reparto offensivo, lasta cercando un profillo che possa alzare notevolmente ...

SambaIoshi : @Gazzetta_it Mahrez è fortissimo. Ma è titolare nel City. Non credo venga via per meno di 50 milioni. - BabboChiquita : @AcVo_KA @Bruno_GNYC @Sergio37075361 Mahrez non è un investimento. Quando fai un investimento, devi creare valore.… - BabboChiquita : @Diabaging @MaurizioSucci @Tizio030 @FraNasato Mahrez è vecchio, serve uno di 22/23 anni massimo, così spalmi il ca… -