Luisella Costamagna dice addio ad Agorà ma si trattiene | “Non mi far parlare”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 3 giugno 2022) E’ tempo di saliti per alcuni dei volti noti del day time della Rai. Ultime puntate dei programmi che ci hanno fatto compagnia da settembre. E per alcuni conduttori, è arrivato anche il giorno dell’, non sempre dell’arrivederci. E’ il caso diche lascia il programma di Rai 3 che l’ha vista protagonista per due edizioni. Laad, la conduttrice infatti, non è stata riconfermata. Al termine dell’ultima puntata, andata in onda questa mattina su Rai 3, la giornalista si è congedata con poche semplici parole e una battuta sibillina mentre riceveva un tronchetto della felicità da uno dei suoi compagni di avventura. Visto che lo scorso anno lanon aveva molto gradito i fiori, questa volta si punta ...