Lite tra stranieri a colpi di machete | violenza davanti ad una scuola al centro di Torino

Advertising

ladyonorato : VIDEO | Al confronto tra candidati Francesca Donato critica uso mascherina a scuola, scontro con la preside dell'As… - NicolaPorro : ?? “Sì a una #quarantena di 21 giorni...'. C'è chi insiste nel volerci richiudere ?? - TuttoSalerno : Salernitana, lite Whatsapp tra Iervolino e Sabatini: Coulibaly la causa - Candid_S_Voce : Stampa e palazzo: Salvini attacca il Copasir. Lite con Di Maio - - NoiAretini : La lite tra conviventi finita a coltellate. I carabinieri indagano per lesioni aggravate -

Corriere dello Sport

... nelle vicinanze della scuola primaria 'Parini', dove,gli automobilisti e passanti, è scoppiata una violentanordafricani. Nel filmato si vede giovane armato di machete e a petto nudo, ......determinare le possibili soluzioni per una soluzione bonaria transattiva obbligatoria della. ... l'Atp per infiltrazioni di acqua si conclude semplicemente con la firma del verbale d'accordole ... Roma, cappuccino 8 euro al bar: è lite tra cliente e proprietario (LaPresse) - Un uomo armato di coltello ha inseguito un ragazzo in corso Giulio Cesare a Torino, vicino alla scuola Parini. Il video del fatto ...Mobilitazione in riva a Faggeto Lario per una lite tra due persone, pare per un passo carraio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza. Il mezzo di soccorso – constatando l’assenza di feri ...