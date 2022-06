Inter, Inzaghi chiede più alternative dal mercato: la posizione della società (Di venerdì 3 giugno 2022) Inzaghi chiede alternativa per la sua Inter Il calciomercato estivo si prende la scena in questi giorni dopo la conclusione della stagione. L’Inter è sempre al centro delle cronache con la necessità di far cassa. Necessità, questa, che si scontra con la richiesta che Simone Inzaghi avrebbe fatto alla società: mantenere la rosa attuale e aggiungere delle alternative. “Una rosa che ha bisogno di allargarsi invece di restringersi. Servono più alternative sul campo nel futuro dell’Inter. Lo dimostra un dato sull’utilizzo dei giocatori nerazzurri nella stagione conclusa il 22 maggio scorso. Ben nove giocatori di movimento sono stati impiegati da Simone Inzaghi per più di 3.000 ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)alternativa per la suaIl calcioestivo si prende la scena in questi giorni dopo la conclusionestagione. L’è sempre al centro delle cronache con la necessità di far cassa. Necessità, questa, che si scontra con la richiesta che Simoneavrebbe fatto alla: mantenere la rosa attuale e aggiungere delle. “Una rosa che ha bisogno di allargarsi invece di restringersi. Servono piùsul campo nel futuro dell’. Lo dimostra un dato sull’utilizzo dei giocatori nerazzurri nella stagione conclusa il 22 maggio scorso. Ben nove giocatori di movimento sono stati impiegati da Simoneper più di 3.000 ...

