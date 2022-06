Incidenti stradali, un morto e tre feriti sulla A18 Messina - Catania (Di venerdì 3 giugno 2022) commenta Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un incidente, giovedì sera, sull'autostrada A18 Messina - Catania, all'interno di una galleria tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 giugno 2022) commenta Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un incidente, giovedì sera, sull'autostrada A18, all'interno di una galleria tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. ...

