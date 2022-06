(Di venerdì 3 giugno 2022) Fino a domenica 5 giugno alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group appuntamento con il mondo del benessere, sport e stare in forma RIMINI – Il popolo del fitness ha ritrovato la sua casa. Ieri alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group – davanti a un folto pubblico di operatori ed appassionati – si è aperta la 16esima edizione di. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Lorenzo Cagnoni, presidente IEG, Moreno Maresi, assessore allo Sport del Comune di Rimini, Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio e plurimedagliata alle olimpiadi invernali di Beijinge Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto. Con loro, la squadra dell’Aeronautica Militare di Ginnastica Ritmica, che ha dato prova della propria arte con un’emozionante esibizione. LE DICHIARAZIONI “Fino a ...

Lopinionista : Inaugurata Riminiwellness 2022: taglio del nastro e ospiti d'eccezione -

