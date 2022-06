Finale Juve-Real Madrid: il disastro di Piazza San Carlo – 3 giugno 2017 – VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 3 giugno 2017 scoppia il panico tra i tifosi della Juventus raccolti in Piazza San Carlo per assistere alla Finale di Champions League con il Real Madrid, tre morti e migliaia i feriti Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in un disastro. Il 3 giugno 2017 migliaia di tifosi della Juventus si riuniscono in Piazza San Carlo a Torino, luogo dove si ritrova il grosso del pubblico di fede bianconera per assistere alla Finale di Champions League tra i propri beniamini e il Real Madrid dell’ex Zinedine Zidane. C’erano tutti i presupposti per vivere una serata magica, tra una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 3scoppia il panico tra i tifosi dellantus raccolti inSanper assistere alladi Champions League con il, tre morti e migliaia i feriti Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in un. Il 3migliaia di tifosi dellantus si riuniscono inSana Torino, luogo dove si ritrova il grosso del pubblico di fede bianconera per assistere alladi Champions League tra i propri beniamini e ildell’ex Zinedine Zidane. C’erano tutti i presupposti per vivere una serata magica, tra una ...

