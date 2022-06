Fedez | “La dolce vita” | il tormentone dell’estate

(Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it L’estate in musica è già iniziata, si intitola “La” il nuovodi, -pubblicato oggi, venerdì 3 luglio- con la partecipazione di Tananai e Mara Sattei. Il singolo del rapper arriva dopo l’incredibile successo di “Mille” – il banger da ombrellone del 2021 interpretato insieme a Orietta Berti ed Achille Lauro e dopo la relase di “Disumano”, il sesto album in studio rilasciato lo scorso novembre. Una hit a tinte vintage Il pezzo – scritto dallo stessocon Tananai, Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide “d-whale” Simonetta – prende di nuovo spunto dalle sonorità tipiche degli anni sessanta, quelle del twist, qui declinate in chiave molto moderna, con improvvise e inaspettate pulsazioni elettroniche. Il cocktail tra tradizione e modernità trova la quadra ...

Fedez : LA DOLCE VITA fuori stasera all’una di notte ???????????? - Fedez : LA DOLCE VITA con ?Tananai? e Mara Sattei fuori il 3 Giugno ???????????? L’estate può ufficialmente iniziare ?? - amandamerli : Orecchiabile, parac*la, proprio estiva...La Dolce Vita sarà il nuovo tormentone estivo che ancora mancava. A voi pi… - RorinStah : BELLISSIME MEZZANOTTE ANA MENA E LA DOLCE VITA FEDEZ, sono proprio una ragazza italiana che ama l'estate non posso farci niente - nuria4arias : @amicii_news La dolce vita di Fedez ft Tananai ft Mara Sattei -

era in diretta con Tanani e Mara Sattei per presentare il loro nuovo singolo estivo ' Lavita '. Alla diretta su Instagram è stata invitata anche la Ferragni. Durante la live, però, ...Atmosfere vintage e ritornello martellante. Sono questi gli ingredienti principali de Lavita , la nuova hit estiva diche, a questo giro, ha deciso di coinvolgere Tananai, con il quale ha stretto una profonda amicizia al punto da scegliere un suo live per tornare a mostrarsi ...Fedez, Tananai e Mara Sattei presentano la "La dolce vita" la lono nuova canzone pornta a diventare il tormentone dell'estate 2022.Fedez ha scritto un lungo post per raccontare come è nato “La dolce vita”, il suo nuovo singolo realizzato insieme a Tananai e Mara Sattei che da oggi (venerdì 3 giugno) potete ascoltare su Radio Ital ...