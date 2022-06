E Il turismo va | cogliamo l’attimo | il peggio per ora è alle spalle

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 giugno 2022) Se si resta concentrati anche per poco sui fatti di casa Italia che si stanno verificando nel ponte extra large di inizio giugno, chi ha un po’ di anni sulle spsarà sicuramente portato a fare qualche raffronto. Tutti al mare, ai monti o in campagna e lunedì sarà un altro giorno, si vedrà. Più che comprensibile e legittimo il desiderio di ritornare a vecchie abitudini, non fosse altro che per tentare di riprendere fiato. Chi ha avuto occasione di seguire qualche servizio sull’argomento in TV, sicuramente avrà osservato che, se non fosse stato per il colore e il tono del conduttore meno enfatico di quello dei colleghi d’antan, ai più sarebbe sembrato di trovarsi di fronte alla proiezione di una pellicola dell’ Istituto Luce degli anni della ricostruzione prima e del miracolo economico poi del Paese. Sempre coloro che hanno un vissuto consistente, sicuramente non si ...