DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: brilla l’Aprilia di Aleix Espargarò (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Rientra in pista Bagnaia dopo una sosta piuttosto lunga. 14.39 Pur se con gomme più vecchie, Bastianini sta pagando circa un secondo al giro da Aleix Espargarò. 14.38 1’40?7, nessuno come Aleix Espargarò finora. 14.36 Bagnaia è rientrato di nuovo ai box. 14.36 1’41?8 per Morbidelli, che con gomme usate sta provando la seconda parte di gara. 14.35 Sta girando fortissimo ora Aleix Espargarò, 1’40?3 il passo. 14.34 Ancora media-hard per Bastianini e Bagnaia, doppia media per Quartararo. 14.32 Aleix ESPARGARO’ AL COMANDO! 1’40?067, 34 millesimi meglio rispetto al tempo di Rins di questa mattina. 14.32 Caduta per Bradl alla curva 5. 14.31 Aleix Espargarò, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Rientra in pista Bagnaia dopo una sosta piuttosto lunga. 14.39 Pur se con gomme più vecchie, Bastianini sta pagando circa un secondo al giro da. 14.38 1’40?7, nessuno comefinora. 14.36 Bagnaia è rientrato di nuovo ai box. 14.36 1’41?8 per Morbidelli, che con gomme usate sta provando la seconda parte di gara. 14.35 Sta girando fortissimo ora, 1’40?3 il passo. 14.34 Ancora media-hard per Bastianini e Bagnaia, doppia media per Quartararo. 14.32ESPARGARO’ AL COMANDO! 1’40?067, 34 millesimi meglio rispetto al tempo di Rins di questa mattina. 14.32 Caduta per Bradl alla curva 5. 14.31, con ...

