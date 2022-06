Cani addestrati annusano il sudore e scoprono se hai il covid (Di venerdì 3 giugno 2022) Cani addestrati annusano il covid-19 così come i test di laboratorio – I Cani sono affidabili quanto i test di laboratorio per rilevare i casi di covid-19 e potrebbero essere anche migliori dei test PCR, (tecnica di biologia molecolare per replicare ripetutamente, amplificare, in modo estremamente selettivo, un tratto definito di DNA), per identificare le persone infette che non presentano sintomi. Lo dimostra uno studio pubblicato su PLOS One nel quale sono stati utilizzati campioni di sudore di 335 persone e Cani addestrati, che nel 97% dei casi hanno annusato la presenza di coronavirus, che già erano stati identificati tramite la tecnica del PCR. I Cani hanno trovato anche tutti i 31 casi di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)il-19 così come i test di laboratorio – Isono affidabili quanto i test di laboratorio per rilevare i casi di-19 e potrebbero essere anche migliori dei test PCR, (tecnica di biologia molecolare per replicare ripetutamente, amplificare, in modo estremamente selettivo, un tratto definito di DNA), per identificare le persone infette che non presentano sintomi. Lo dimostra uno studio pubblicato su PLOS One nel quale sono stati utilizzati campioni didi 335 persone e, che nel 97% dei casi hanno annusato la presenza di coronavirus, che già erano stati identificati tramite la tecnica del PCR. Ihanno trovato anche tutti i 31 casi di ...

