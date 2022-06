Area troppo piccola per l'inceneritore. Gualtieri si infuria: lo hanno tenuto all'oscuro (Di venerdì 3 giugno 2022) Le vie dell'inceneritore romano sono lastricate di buone intenzioni ma soprattutto di ostacoli. Alcuni virtuali, le solite barriere ideologiche di chi vorrebbe lasciare tutto come prima, il «fronte del No», l'ambientalismo più integralista, una parte del mondo sindacale e quel che resta del grillismo in salsa capitolina, (leggasi Virginia Raggi). Altri invece sono problemi veri, cioè di carattere tecnico e logistico che mettono a nudo le presunte o reali inefficienze della macchina comunale. A queste ultime si riferiscono le perplessità insorte in queste ultime ore circa la scelta di collocare il termovalorizzatore nell'Area di Santa Palomba, quel lembo di estrema periferia a ridosso del Gra confinante con il comune di Pomezia, aree libere comprese tra il Fosso di Santa Palomba e il Fosso di Santa Procula. Insomma: ecco le prime grane per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Le vie dell'romano sono lastricate di buone intenzioni ma soprattutto di ostacoli. Alcuni virtuali, le solite barriere ideologiche di chi vorrebbe lasciare tutto come prima, il «fronte del No», l'ambientalismo più integralista, una parte del mondo sindacale e quel che resta del grillismo in salsa capitolina, (leggasi Virginia Raggi). Altri invece sono problemi veri, cioè di carattere tecnico e logistico che mettono a nudo le presunte o reali inefficienze della macchina comunale. A queste ultime si riferiscono le perplessità insorte in queste ultime ore circa la scelta di collocare il termovalorizzatore nell'di Santa Palomba, quel lembo di estrema periferia a ridosso del Gra confinante con il comune di Pomezia, aree libere comprese tra il Fosso di Santa Palomba e il Fosso di Santa Procula. Insomma: ecco le prime grane per ...

