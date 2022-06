Volley, Italia-Belgio in tv: data, canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di giovedì 2 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Belgio, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Dopo aver esordito contro la forte Turchia di Giovanni Guidetti, le Campionesse d’Europa in carica incontreranno la formazione belga. Le Yellow Tigers, reduci dalla sfida contro la Serbia, proveranno a conquistare punti contro le azzurre di Davide Mazzanti, che non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’ostico avversario. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 Italiane di giovedì 2 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida valevole per la Week 1 dellaNations League (VNL). Dopo aver esordito contro la forte Turchia di Giovanni Guidetti, le Campionesse d’Europa in carica incontreranno la formazione belga. Le Yellow Tigers, reduci dalla sfida contro la Serbia, proveranno a conquistare punti contro le azzurre di Davide Mazzanti, che non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’ostico avversario. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00ne di giovedì 2 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI ...

