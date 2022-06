Un Altro Domani, Anticipazioni Puntate 13-17 Giugno 2022: Julia Annulla Le Nozze! (Di giovedì 2 giugno 2022) Un Altro Domani, trama Puntate dal 13 al 17 Giugno 2022: Julia lascia Sergio poco prima delle nozze, ma poi ha nuovi dubbi sui suoi sentimenti. Carmen è terrorizzata per la situazione di Kiros… Un Altro Domani promette di appassionare milioni di telespettatori per tutta l’estate, esattamente come per altre soap spagnole che l’hanno preceduto. Nel corso della settimana dal 13 al 17 Giugno 2022, Julia prenderà una decisione molto importante sulla sua vita, maturata dopo aver letto le prime pagine dei diari di Carmen. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un Altro Domani: dove eravamo rimasti? Julia conduce ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 2 giugno 2022) Un, tramadal 13 al 17lascia Sergio poco prima delle nozze, ma poi ha nuovi dubbi sui suoi sentimenti. Carmen è terrorizzata per la situazione di Kiros… Unpromette di appassionare milioni di telespettatori per tutta l’estate, esattamente come per altre soap spagnole che l’hanno preceduto. Nel corso della settimana dal 13 al 17prenderà una decisione molto importante sulla sua vita, maturata dopo aver letto le prime pagine dei diari di Carmen. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un: dove eravamo rimasti?conduce ...

Advertising

alex_orlowski : Per non parlare di @PBerizzi con 1050 tweet. Domani vi pubblicherò il link dell'articolo e vorrei ricordare che tut… - seadatrash : Ma domani c’è anche l’altro mio figlio che canta su Rai 1 - paolo_sonoio : @__inborderline Più che altro stavo pensando a perché domani devo andare al lavoro invece di andarmene al mare..???? - Marcell92741535 : @Sabry09439578 Se potessi darti la forza di reagire con due parole,te le direi,ma non le conosco so soltanto che do… - AngeloLucarella : #2giugno2022 Le urne sono il sacro della democrazia e disertarle dovrebbe farci vergognare di cosa siamo diventati… -