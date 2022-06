Ucraina, Massolo (Ispi):?«Soluzione sia negoziata, ma senza darla vinta a Putin» (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ambasciatore e presidente dell’Ispi: «Fare la difesa comune europea è un contributo non solo a una maggiore sicurezza europea, ma anche a una maggiore sicurezza mondiale. Ma «la difesa comune europea non può sostituirsi alla Nato» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 2 giugno 2022) L’ambasciatore e presidente dell’: «Fare la difesa comune europea è un contributo non solo a una maggiore sicurezza europea, ma anche a una maggiore sicurezza mondiale. Ma «la difesa comune europea non può sostituirsi alla Nato»

