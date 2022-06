Trapianto di orecchio stampato in 3D, l'intervento record: la prima paziente al mondo è una ragazza (Di giovedì 2 giugno 2022) Per la prima volta al mondo è stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del paziente. Grazie alla nuova tecnologia una 20enne originaria del Messico ha un orecchio ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 giugno 2022) Per lavolta alè stata usata la stampa 3D per creare una parte del corpo umano con le cellule del. Grazie alla nuova tecnologia una 20enne originaria del Messico ha un...

