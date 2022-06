Su Rai 3 “Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione” (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – 11 ragazzi attraverso il racconto della loro esperienza di vita, illuminano e danno corpo ai primi articoli della Costituzione nello speciale “Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione”, in onda oggi (2 giugno), alle ore 17.05 su Rai 3 e disponibile anche su RaiPlay. Partendo dalle loro biografie, dal loro impegno nel sociale, nello sport, nel volontariato ecologico, nell’espressione artistica, il programma presenta con un racconto corale e senza retorica i principi fondamentali della Costituzione intrecciati con la vita di ciascuno. Mattia D’Angelo (Roma), Giulio Gaetti (Cerveteri, Roma), Luisa Rizzo (San Pietro in Lama, Lecce), Anna Dal Ben (Monastier, Treviso), Sahishnavi Kumaravel (Genova), Azzurra Della Motta (Cerzeto, Cosenza), Lucia Modesto (Matera), Cesare Di Porto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – 11 ragazzi attraverso il racconto della loro esperienza di vita, illuminano e danno corpo ai primi articoli dellanello speciale “Ildi qui – La”, in onda oggi (2 giugno), alle ore 17.05 su Rai 3 e disponibile anche su RaiPlay. Partendo dalle loro biografie, dal loro impegno nel sociale, nello sport, nel volontariato ecologico, nell’espressione artistica, il programma presenta con un racconto corale e senza retorica i principi fondamentali dellaintrecciati con la vita di ciascuno. Mattia D’Angelo (Roma), Giulio Gaetti (Cerveteri, Roma), Luisa Rizzo (San Pietro in Lama, Lecce), Anna Dal Ben (Monastier, Treviso), Sahishnavi Kumaravel (Genova), Azzurra Della Motta (Cerzeto, Cosenza), Lucia Modesto (Matera), Cesare Di Porto ...

Advertising

Lopinionista : Su Rai 3 “Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione” - sportli26181512 : Chiellini: 'Futuro in California? Decido fra un po' prima le vacanze': Intervistato da Rai Sport dopo l'ultima gara… - Stasera_in_TV : RAI 2: (22:10) The Resident - Stagione 4 Episodio 14 - Passato, presente, futuro (Telefilm) #StaseraInTV 01/06/2022 #SecondaSerata @RaiDue - RaiTre : RT @Raiofficialnews: Undici ragazzi, attraverso il racconto delle loro esperienze, danno corpo ai primi articoli della Costituzione. Per ce… - sprudelte : RT @Raiofficialnews: Undici ragazzi, attraverso il racconto delle loro esperienze, danno corpo ai primi articoli della Costituzione. Per ce… -